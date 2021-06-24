Akşener'i kızdıran Lütfü Türkkan sorusu: Benimle ne ilgisi var
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Akşener'i kızdıran Lütfü Türkkan sorusu: Benimle ne ilgisi var

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Trabzon'da ziyaretlerini sürdüren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir gazetecinin, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın çiftliğinde yıkım çalışmalarını takip eden İHA muhabirinin saldırıya uğramasına ilişkin görüşünü ısrarla sormasına sinirlendi. Aileyi arayıp aramadığı sorulan Akşener, "Ben niye arayacağım aileyi kardeşim. Benimle ne alakası var" tepkisini gösterdi.

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a 11 Haziran'da düzenlenen silahlı saldırı sonrası "Geçmiş olsun" demek üzere bugün Trabzon'a gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ziyaret sonrası Akçaabat ilçesindeki bir otelde bir süre dinlendi.

"İLGİLİ KİŞİ MAHKEMEDE"

Ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, otelden çıkışında basın mensuplarının İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Kocaeli-Diloavası'ndaki kaçak çiftliğinin yıkımı sırasında görüntü alırken darbedilen İHA Muhabiri Mustafa Uslu'ya yönelik saldırı ile ilgili "Saldırıya uğrayan gazeteci ile ilgili bir açıklamanız olacak mı?" sorusu ile karşılaştı. Akşener, bunun üzerine "Yapıldı oğlum onla ilgili açıklama. Ağzımdan çekip alırsanız konuşabilirim. Bak ben misafir geldim. Sevgi dolu olmamız lazım birbirimize. Lütfü bey kendisini aradı, babasını aradı. Bununla ilgili twit attı, ilgili kişi mahkemede." dedi.

"BENİMLE NE ALAKASI VAR"

Aileyi arayıp aramadığı ile ilgili soru üzerine ise Akşener "Ben niye arayacağım aileyi kardeşim. Benimle ne alakası var. İlgili arkadaşımız aileyi aradı, babasını aradı, amcasını aradı, şahsı aradı. Dövdüğü iddia edilen kişi şuan itibariyle tutuklu. Doğru bir şey mi ? 'aferin iyi yaptı mı? diyorsanız hayır öyle bir şey doğru değil, yanlış. İlgili taraflar bununla ilgili dediler ki yanlıştır. Ne yapalım şimdi ? ne yapayım ben. Elbette ki yanlış elbette ki geçmiş olsun. Elbette ki görevini yapan insanlara saygı göstermek lazım. A haber bile olsa saygı göstermek lazım değil mi?" ifadelerini kullandı.

Akşener'i kızdıran Lütfü Türkkan sorusu: Benimle ne ilgisi var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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