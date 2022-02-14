İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, huzurevinde tanışan çiftin nikah şahitliğini yaptı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, huzurevinde yaşayan ve düğün tarihi olarak 14 Şubat Sevgililer Günü'nü belirleyen Hidayet Adalet Güngören ile Ali Ekrem Demirhan çiftinin nikah şahitliğini yaptı.

75. Yıl Huzurevi'nde tanışan ve evlilik kararı alan Güngören ve Demirhan çiftinin nikah töreni, Çankaya Belediyesi Vedat Dolakay Nikah Salonu'nda yapıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, çiftin nikah şahitliğini yaptı, evlilik cüzdanını verirken çifte mutluluklar diledi.

30 yıllık siyasi hayatında pek çok nikahta şahitlik yaptığını dile getiren Akşener, "İlk kez bu kadar duygulandığım çok özel bir nikaha tanıklık ettim. Mutlu olmanızı diliyorum." dedi.

Güngören ve Demirhan çifti, nikahın ardından tebrikleri kabul etti.

İYİ Parti Çankaya İlçe Başkanı Kevser Ofluoğlu da "Adalet Hanım ile Ekrem Bey ikinci bir hayata başlamak istedi. İkisi de 65 yaşında. Adalet Hanım, Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'i çok sevdiğini ve nikahlarına şahitlik edip edemeyeceğini sordu. Genel Başkanımızın bu konudaki hassasiyetini biliyoruz, bizi kırmadı." ifadesini kullandı.

Bir ay önce tanıştılar

Emekli İngilizce öğretmeni olan Hidayet Adalet Güngören, gazi Ali Ekrem Demirhan ile bir ay önce huzurevinde tanıştıklarını ve evlilik kararı aldıklarını söyledi.

Yaşlılıkta dayanışmanın önemli olduğunu söyleyen Güngören, "Yalnızlık çok zor. Onun için bu kararı aldık. Çok mutluyum." dedi.

Ali Ekrem Demirhan ise Adalet Güngören ile tanıştıktan kısa süre sonra evlilik kararı aldıklarını, nikah için özellikle 14 Şubat tarihini seçtiklerini belirtti.