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Akşener, Gaziantep'te esnafı ziyaret etti

Akşener, Gaziantep'te esnafı ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde esnafı ziyaret etti.

GAZİANTEP (İHA) - İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde esnafı ziyaret etti.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Oğuzeli ilçesini ziyaret etti. Akşener, partisinin Oğuzeli İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Akşener'e gezisinde İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz ile İl Başkanı Celal Yıldırım ve partililer eşlik etti. Çok sayıda partilinin karşıladığı Akşener'e, yöresel ürünler hediye edildi.

Esnafı ziyaret eden Akşener, esnafa ekonominin durumunu sordu. Esnaflarla bir süre sohbet eden Akşener, Gaziantep Ticaret Odası ziyareti için ilçeden ayrıldı. - GAZİANTEP

Akşener, Gaziantep'te esnafı ziyaret etti

Akşener, Gaziantep'te esnafı ziyaret etti

Akşener, Gaziantep'te esnafı ziyaret etti

Akşener, Gaziantep'te esnafı ziyaret etti

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