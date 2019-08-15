Akşener'in TBMM'deki konuşmalarını yazan isimden "Barış süreci" istifası

15.08.2019 17:48

İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Mehmet Salim Ensarioğlu, 2013 yılında sarf ettiği "Öcalan, PKK'ya silah bırakma çağrısı yaparsa iyi olur" sözleriyle gündeme gelince yazılı bir açıklama yaptı. Bu açıklama da İYİ Parti'nin Twitter hesabından paylaşıldı. Akşener'in TBMM konuşmalarını yazan Bahadırhan Dinçaslan da bu olaya tepki göstererek istifa etti.

İSTİFASINI TWITTER HESABINDAN AÇIKLADI

Dinçaslan, Twitter hesabından İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Mehmet Salim Ensarioğlu'nun açıklamalarına tepki gösterip istifa ettiğini duyurdu.

İYİ Parti Twitter hesabı üzerinden paylaşılan Ensarioğlu'nun açıklamasını alıntılayan Bahadırhan Dinçaslan, sosyal medya hesaplarından şu paylaşımı yaptı:"İYİ Parti'nin kurumsal hesabından, Ensarioğlu'nun çözüm süreci demeçlerini savunan bir paylaşım gördüm. İYİ Parti'den istifa ediyorum. Ağzıma gelen acı suyu, her şeye rağmen Akşener'den şahsi bir kötülük görmediğim için yutuyorum. Siyasetten bir halt anlamadığımı gördüm, dolayısıyla yanlış yönlendirdiğim herkesten özür diliyorum."

NE OLMUŞTU?

Mehmet Salim Ensarioğlu, 2013 yılında yaptığı açıklamada, çözüm sürecinin başarıyla sonuçlanmaması durumunda Türkiye'nin bir felakete doğru sürükleneceğini vurgularken, terör Örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan için ise, "Bana göre Öcalan'a daha ılımlı işte bir ev hapsi gibi imkan tanınarak, ister televizyonla, ister telefonla, görüntülü, görüntüsüz, gibi bir ortam sağlanması gerekir. Barış sürecine Öcalan katkı sağlayabilir. Öcalan, PKK'ya silah bırakma çağrısı yaparsa iyi olur" demişti.

Ensarioğlu'nun 2013 yılında sarf ettiği sözler, İYİ Parti Siyasi İşler Başkanlığı görevine gelmesinden sonra sosyal medyada ve bazı televizyon kanallarında yeniden gündeme getirildi. Ensarioğlu'nun bu sözleri, sosyal medyada ve parti içerisinde de tartışılmaya başlandı. Bunun üzerine de Ensarioğlu, bir basın açıklaması hazırlayarak yaşananlara tepki gösterdi. Bu tepki gösterdiği açıklama da İYİ Parti'nin resmi Twitter hesabında paylaşıldı. Bu paylaşımın partinin hesabından yapılmasında da Meral Akşener'in TBMM konuşmalarını yazan Bahadırhan Dinçaslan tepki göstererek istifa ettiğini Twitter'dan duyurdu.