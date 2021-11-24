Akşener'den Denizli mitingine başka illerden insan taşıdıkları iddiasına yanıt: Nazar etme ne olur, çalış senin de olur

DENİZLİ (Haberler.com) - İyi Parti'nin Denizli'de gerçekleştirdiği mitingdeki kalabalığın görüntüsü ve ortaya atılan iddialar özellikle sosyal medyada büyük ses getirdi.

AK PARTİLİ İSMİN İDDİASI TARTIŞMA YARATTI

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, mitinge başka illerden insan taşındığını iddia etmiş ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Denizlimiz sanayi ve tarım şehri olmanın yanında bir turizm şehridir. Çevre illerden Denizlimize gelen 5 benzemez yerli turistlerin ziyaretleri gerçekleşti" yorumu yaptı. Güngör daha sonraki açıklamasında ise "Taşıma suyla değirmen dönmez. Çevre illerden getirilen insanlarımızı alana doldurarak göz boyamaya çalışanlar kalkıp bir de seçim istiyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

"İNSANLAR PARA ALMADAN BURAYA GELİYORSA BU İŞ BİTMİŞTİR"

AK Partili Güngör'ün "insan taşıdılar" iddiasına İYİ Parti kanadından ilk tepki gösteren isimse Denizli Milletvekili Yasin Öztürk olmuştu. Yasin, "Eleştirileri duyunca bunlar iktidardan gittiklerini anlamışlar, iktidara biz geliyoruz diye düşündüm. Şehir dışından bile gelmiş olsalar, insanlar işini gücünü bırakıp gönüllü bir şekilde geliyorlarsa, para almadan buraya geliyorsa bu iş bitmiştir" demişti.

AKŞENER İDDİALARA GRUP TOPLANTISINDA YANIT VERDİ

İYİ Parti'nin Denizli mitingiyle ilgili olarak ortaya atılan bu iddiaya partisinin grup toplantısında yanıt veren Genel Başkan Meral Akşener ise dikkat çeken ifadeler kullandı. Akşener, "Verdiğimiz rahatsızlıktan, hiç üzgün değiliz. Nazar etme ne olur, çalış senin de olur" sözleriyle yanıt verdi.

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