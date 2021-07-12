Akşener'den "CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'dur" açıklamasına ilk yorum: Saygıyla karşılarım
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Akşener'den "CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'dur" açıklamasına ilk yorum: Saygıyla karşılarım

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun "Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur" sözlerine yanıt verdi. Akşener, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusu elbette hakkıdır, saygı duyulması gereken bir durum. Ben CHP'nin Genel Başkanı'nın Cumhurbaşkanlığı adaylığına dair böyle bir tutumunun olmasını saygıyla karşılarım. Burada söz söyleme hakkını kendimde bulmam. Dolayısıyla o konuda bir yorum yapmamız son derece ayıp olur." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener esnaf ziyaretlerine Tunceli'nin Pertek ilçesinden başladı. Akşener, oturduğu çay bahçesinde Cumhurbaşkanlığı adaylığından ittifak ortağı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'ye ilişkin açıklamalar yaptı.

İKİ PARTİ ARASINDA ADAYLIK KARMAŞASI

Millet İttifakı'nın adayı için farklı isimlerin ortaya atıldığı bu dönemde CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'ndan dikkat çeken bir çıkış gelmiş; Kuşoğlu, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyleyerek "Sayın genel başkanımız, adayımız, Cumhurbaşkanı adayımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun sevgi ve saygılarını iletiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklama sonrası İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, "Her partide bulunan insanların gönlünden biri geçiyor. Bu doğal bir şey. Bizim gönlümüzden de Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı olması geçiyor." demişti.

"YORUM YAPMAMIZ AYIP OLUR"

Bu konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Akşener ise şunları söyledi: "Birincisi Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusu elbette hakkıdır, elbette saygı duyulması gereken bir durum. Ben CHP'nin Genel Başkanı'nın Cumhurbaşkanlığı adaylığına dair böyle bir tutumunun olmasını saygıyla karşılarım. Burada bir başka partinin genel başkanı olarak söz söyleme hakkını kendimde bulmam. Dolayısıyla o konuda bir yorum yapmamız son derece ayıp olur.

"ADAYLIĞI KESİN OLAN BİR KİŞİ VAR"

Ben kendimle ilgili konuşabilirim. Türkiye'de cumhurbaşkanlığı adaylığı kesin olan bir kişi var. Cumhur ittifakının adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Aday ilan eden kimdir? Sayın Bahçeli. Şimdi bir şey yapılıyor, düzenli olarak millet ittifakının adayı kimdir konusu çok merak ediliyor. Siz basın mensupları da haklı olarak çok merak ediyorsunuz. O kadar basit bir şey ki, bu. Millet ittifakı kaç kişiden oluşuyor? İki kişiden. Biz 31 Mart'ta CHP ve İYİ Parti ittifak yaptık bunun neticesinde biz İstanbul, Ankara, Antalya ve Adana'yı kazandık. Bu belediye başkanları kimindi? Elbette CHP'nin Belediye Başkan adaylarıdır. Millet ittifakını kurduğumuz için aynı zamanda millet ittifakının da adaylarıdır. Tekrar söylüyorum CHP'nin aday gösterdiği bizim de destek gösterdiğimiz kişilerdir."

Akşener'den 'CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'dur' açıklamasına ilk yorum: Saygıyla karşılarım
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Gözde Nur Bayar
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Akşener'den "CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'dur" açıklamasına ilk yorum: Saygıyla karşılarım - Haberler
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