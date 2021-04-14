Akşener: "Biz inatla milletimizin sesi olmaya devam edeceğiz"
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Akşener: "Biz inatla milletimizin sesi olmaya devam edeceğiz"

Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren - Haberler | Güncel

İYİ Parti Genel başkanı Meral Akşener'in konuşması Salondaki milletvekillerinden görüntüler TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.

İYİ Parti Genel başkanı Meral Akşener'in konuşması

Salondaki milletvekillerinden görüntüler TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (3)

Akşener: 'Biz inatla milletimizin sesi olmaya devam edeceğiz'
Akşener: 'Biz inatla milletimizin sesi olmaya devam edeceğiz'
Akşener: 'Biz inatla milletimizin sesi olmaya devam edeceğiz'
Akşener: 'Biz inatla milletimizin sesi olmaya devam edeceğiz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren

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