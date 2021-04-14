Akşener: "Biz inatla milletimizin sesi olmaya devam edeceğiz"
Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren - Haberler | Güncel
İYİ Parti Genel başkanı Meral Akşener'in konuşması Salondaki milletvekillerinden görüntüler TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.
İYİ Parti Genel başkanı Meral Akşener'in konuşması
Salondaki milletvekillerinden görüntüler TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (3)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren