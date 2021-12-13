Akşener, Anadolu'da yaşadığı bir olayı anlatırken gözleri doldu: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediyesi 'Başkent Yeni Otobüsler ile Buluşuyor' programına katıldı. Burada yaptığı konuşmada eğitim alamayan çocuklardan bahseden Akşener'in gözleri doldu.

"BAĞIRA BAĞIRA AĞLAMAK İSTİYORUM"

Eğitimde fırsat eşitliğinin önemine değinen Akşener, "Bu pandemi sürecinde ben Anadolu'yu dolaştım Van'da, Niğde'de, Aksaray'da, Türkiye'nin her yerinde aynı şeyle karşılaştım. Küçücük çocuklar geldiler yanıma 'tabletiniz var mı?' dedim 'yok' dediler, internetleri yok. Bağıra bağıra ağlamak istiyorum. Dün bir toplantıya katıldım, interneti olmadığı için iki yıldır okuma yazma öğrenememiş bu çocukların rehabilitasyon merkezlerine gönderildiğini biliyor musunuz?" ifadelerini kullandı.

"MİLLET İTTİFAKI'NIN ADAYI 13. CUMHURBAŞKANI OLACAK"

Konuşmasının devamında "Yapılacak ilk seçimde 13. Cumhurbaşkanının Millet İttifakı'nın adayının seçileceğine ve 13. Cumhurbaşkanı olacağına inanıyorum" diye Akşener, "Mansur Yavaş'ın, dün Beypazarı Belediye Başkanlığı görevinde yaptığı çalışmaların, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ortaya koyduğu performansın, hakkında en ufacık bir sözün bulunmadığı hem dürüst hem çalışkan hem somut sonuçlar alan, vatandaşın yanında duran, Mansur Yavaş'a katılıyorum, çılgın projelere gerek yoktur. Aç vatandaşı doyurmak, okuyamayan çocuğu okutmak sosyal devletin görevidir. Bugün bunu devleti yöneten iktidar yapmıyor siz yapıyorsunuz, sizler yapıyorsunuz. Allah sizden razı olsun, biz sizden razıyız" şeklinde konuştu.

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