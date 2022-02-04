Akşehir'de Masterspor Kulübü yetkilileri ilçe protokolünü ziyaret etti

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Akşehir'de Masterspor basketbol takımları ve antrenörleri ilçe protokolüne ziyarette bulundu.

Kulüp Antrenörü Hasan Mustafa Erel, Yardımcı Antrenör Mesut Yıldırım ve U-14 ve -16 sporcuları Akşehir Kaymakamı İsmail Küreci, Belediye Başkanı Salih Akkaya ile İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Akdemir'i makamında ziyaret etti.

Masterspor Kulüp Antrenörü Erel yaptığı açıklamada, 2021-2022 Basketbol Ligi'nde her zaman maddi manevi yanlarında olan ve desteğini esirgemeyen Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'ya teşekkür etti.