Akşehir'de Masterspor Kulübü yetkilileri ilçe protokolünü ziyaret etti - Haberler
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Akşehir'de Masterspor Kulübü yetkilileri ilçe protokolünü ziyaret etti

AA, Bayram Uygun - Güncel
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Akşehir'de Masterspor Kulübü yetkilileri ilçe protokolünü ziyaret etti

Akşehir'de Masterspor basketbol takımları ve antrenörleri ilçe protokolüne ziyarette bulundu.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Akşehir'de Masterspor basketbol takımları ve antrenörleri ilçe protokolüne ziyarette bulundu.

Kulüp Antrenörü Hasan Mustafa Erel, Yardımcı Antrenör Mesut Yıldırım ve U-14 ve -16 sporcuları Akşehir Kaymakamı İsmail Küreci, Belediye Başkanı Salih Akkaya ile İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Akdemir'i makamında ziyaret etti.

Masterspor Kulüp Antrenörü Erel yaptığı açıklamada, 2021-2022 Basketbol Ligi'nde her zaman maddi manevi yanlarında olan ve desteğini esirgemeyen Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'ya teşekkür etti.

AA / Bayram Uygun - Güncel

Salih Akkaya, basketbol, Hisarcık, Akşehir, Güncel, Haber

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