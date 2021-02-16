Akşehir'de kar yağışı

Akşehir'de Pazartesi günü sabah saatlerinde başlayan ve aralıksız olarak yağmaya devam eden kar yağışı nedeniyle ilçe genelinde kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu.

Akşehir'de Pazartesi günü sabah saatlerinde başlayan ve aralıksız olarak yağmaya devam eden kar yağışı nedeniyle ilçe genelinde kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu.

Şehrin yüksek bölgelerinde ise kar kalınlığının 50 santimetreyi aştığı bilgisine ulaşıldı.

Akşehir Belediyesi, yoğun kar yağışı ile birlikte ilçe genelinde yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Akşehir Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi ve KOSKİ ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda yollar iş makineleri yardımıyla temizlerken, tuzlama ve kumlama da devam ediyor.

Ekipler, yayaların sık kullandığı kaldırımlarda küreklerle kar temizliği yaparak buzlanmaya karşı solüsyon uygulaması yapıyor.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir'in uzun zamandır beklediği kar yağışına kavuştuğuna dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Şehrimizde dün sabah saatlerinde yağmaya başlayan beyaz bereket, ilçemizin uzun süredir beklediği bir yağıştı. İnşallah bereketli olur. Akşehir Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi ve KOSKİ ekiplerimiz kar yağışının başladığı andan itibaren greyder, kepçe, kar kürüyücü gibi araçlarla yol açma çalışması yaparak ara arterler de dahil olmak üzere şehrimiz genelindeki tüm yolları açmıştır. Yoğun kar yağışı nedeniyle çalışmalarımıza aralıksız olarak devam ediyoruz. Olası tüm olumsuz koşullara karşı teyakkuz halinde çalışmalarımız sürüyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı