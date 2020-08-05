Akşehir'de çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor Akşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı sonrası çöp konteynerlerinde oluşan kötü koku ve atıkların giderilmesi için başlattığı yıkama ve dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Akşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı sonrası çöp konteynerlerinde oluşan kötü koku ve atıkların giderilmesi için başlattığı yıkama ve dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya, Akşehir'in daha temiz bir ilçe olması ve vatandaşların nezih bir ortamda yaşamaları için çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini bildirdi.

Bu çalışmalar kapsamında çöp konteynerlerinin yıkandığını ve dezenfekte edildiğini anımsatan Akkaya, şunları kyadetti:

"Bu sayede çöp konteynerlerinin yerinde, hızlı, ekonomik ve etkin bir şekilde temizliği yapılarak, görüntü kirliliği ve koku oluşumu engellenirken, aynı zamanda larva ve sinek oluşumunun da önüne geçilmiş olunacak. Bu aracımız ile bulunduğu yerde yıkama aracının içine alınan çöp konteyneri, basınçlı ve sıcak su ile içi ve dışı yıkanıp dezenfekte edildikten sonra tekrar yerine bırakılmaktadır. Bu işlem sayesinde şehrimiz sokak ve caddelerindeki çöp konteynerleri, temiz ve steril hale getirilirken şehrimiz de layık olduğu temiz çevreye kavuşmuş olacaktır. Değerli hemşehrilerimizden isteğimiz çöp konteynerlerine poşetsiz çöp atmamaları ve çöp konteynerlerinin yanına poşetli çöp bırakmamalarıdır."

Kaynak: AA