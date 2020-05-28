Akşehir'de bilgi yarışmasını kazananlara ödülleri teslim ediliyorü
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Akşehir'de bilgi yarışmasını kazananlara ödülleri teslim ediliyorü

Akşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen bilgi yarışmasında dereceye girenlere ödülleri veriliyor.

Akşehir'de bilgi yarışmasını kazananlara ödülleri teslim ediliyorü
28.05.2020 15:05 | Son Güncelleme: 28.05.2020 15:24

Akşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen bilgi yarışmasında dereceye girenlere ödülleri veriliyor.

Yarışmada, Akşehir Belediyesi resmi web sitesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün Büyük Taarruz kararını aldığı Akşehir'de, gizli bir toplantıda komutanları bir araya getirmek amacıyla düzenlediği futbol maçı ile ilgili bilgiler verilerek, bu konuyla ilgili 4 adet soru sorulmuştu.

Sorulan 4 soruyu da doğru cevaplayanlar arasında yapılan çekilişle 3 kişi Akşehir Belediyesi'nden bisiklet kazandı.

Bisiklet kazananlardan Yeşim Cevlan adına eşi Durmuş Cevlan Akşehir Belediyesine gelerek bisikleti teslim aldı.

Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya, bisiklet teslimi öncesinde Durmuş Cevlan'ı makam odasında kabul ederek tebrik etti.

Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel'in de hazır bulunduğu görüşmede, yarışmaya katılan herkesi tebrik eden Başkan Akkaya, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında yaptığımız etkinlikte; Kurtuluş Savaşımız öncesinde 28 Temmuz 1922'de Akşehir'imizde yapılan futbol maçı ile ilgili bili verip sorular sormuştuk. Bu soruları doğru cevaplayanlar arasında kura çekilerek 3 kişi bisiklet ödülü kazanmıştı. Bu bisikleti kazananlardan ikisi maalesef gelemedi. Zaten birisi Mardin'den katılmıştı. Bu durumda bizi ziyadesiyle mutlu etti. Mardin'deki bir vatandaşımızın bu yarışmaya katılması, Akşehir'imizin tanınmasında sesimizin oralara kadar uzanması gurur vericidir. Tüm yarışmaya katılanlara tekrar teşekkür ediyor, bisiklet almaya hak kazanan yarışmacılarımızı da tebrik ediyorum." dedi.

Eşi Yeşim Cevlan adına bisikleti alan Dursun Cevlan da "Doğrudan bir çekiliş yerine bu şekilde Akşehir'in tarihini ve kültürel değerlerini içeren bir yarışma düzenlemenizden çok memnun oldum. Akşehir'in tanıtılması açısından çok değerli bir yarışma olduğunu düşünüyorum ve teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Belediye Hizmet Binası önünde Başkan Akkaya tarafından Yeşim Cevlan'ın kazandığı bisiklet eşi Dursun Cevlan'a teslim edildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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