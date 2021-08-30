Akşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlandı
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Akşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlandı

Akşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

30 Ağustos Zafer Bayramı; Kurtuluş Savaşı sırasında Batı Cephesi Karargahı'na ev sahipliği yapan Konya'nın Akşehir ilçesinde de düzenlenen törenlerle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı; Kurtuluş Savaşı sırasında Batı Cephesi Karargahı'na ev sahipliği yapan Konya'nın Akşehir ilçesinde de düzenlenen törenlerle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama törenleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda Tuzlukçu Kaymakamı ve Akşehir Kaymakam Vekili Ahmet Yeşilyurt, Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya kutlamaları kabul etti. Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden programda; Atatürk Anıtı'na çelenkler koyuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Kaymakam Ahmet Yeşilyurt, Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı ve Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'nın alanda bulunan protokolün ve vatandaşların bayramını kutlamasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma Akşehir Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı tarafından yapıldı. Öğrencilerin şiirler okumasının ardından tören sona erdi. - KONYA

Akşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlandı
Akşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlandı
Akşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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