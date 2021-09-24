Akşehir Belediyesi'ne ödül - Haberler
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Akşehir Belediyesi'ne ödül

AA / Bayram Uygun - Haberler | Güncel
Akşehir Belediyesi'ne ödül

Tarihi Kentler Birliği tarafından geçtiğimiz yıllarda da ödül alan Akşehir Belediyesi, son yaptığı restorasyon projesi çalışması ile yeni bir ödüle daha layık görüldü.

AKŞEHİR, KONYA (AA) - Tarihi Kentler Birliği tarafından geçtiğimiz yıllarda da ödül alan Akşehir Belediyesi, son yaptığı restorasyon projesi çalışması ile yeni bir ödüle daha layık görüldü.

Akşehir Belediyesinin ilçede restore ettiği Rüştü Bey Hanı, Tarihi Kentler Birliği'nin (TKB) Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda Başarı Ödülünü aldı.

Tarihi Kentler Birliği tarafından bu yıl yirmincisi düzenlenen "Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışmasına" bu yıl 33 belediye, 33 uygulama ve 28 proje dalında 61 proje ile başvurdu, yarışma jürisinin değerlendirmeleri sonucunda çeşitli kategorilerde ödüller verildi.

Akşehir Belediyesi; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesindeki İller Bankası Konya Bölge Müdürlüğü işbirliği ile tamamlanan Rüştü Bey Hanı Restorasyonu başarı ödülüne layık görüldü.

İstanbul'da düzenlenen ödül törenine Akşehir Belediye Başkanı Vekili Mehmet Serhat Arslan, Akşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Yahya Yıldız katıldı.

Akşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Serhat Arslan; Akşehir Belediyesi'ne verilen ödülü, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı ve Tarihi Kentler Birliği Başkanı Hayrettin Güngör'ün elinden aldı.

Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Tarihi Kentler Birliği'nce birçok kez ödüle değer bulunması bizleri hem gururlandırmış hem de mutlu etmiştir. Akşehir'imizdeki turizm potansiyelini artırmak ve şehrimizi güzelleştirmek adına yapacağımız çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Projemizde emeği geçen Bakanlığımıza, tüm kurumlarımıza ve çalışma arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. " dedi.

Akşehir Belediyesi'ne ödül

Akşehir Belediyesi'ne ödül

Akşehir Belediyesi'ne ödül

Akşehir Belediyesi'ne ödül

AA / Bayram Uygun - Son Dakika Haberleri
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