Aksaraylı şehit son yolculuğuna uğurlandı

Suriye'de PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Mikail Candan, memleketi Aksaray'ın merkeze bağlı Bağlıkaya beldesinde son yolculuğuna uğurlandı. Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesindeki Kimar bölgesinde keşif faaliyetleri sırasında sabah 04.00 sularında teröristlerle çıkan çatışma sonucu Aksaraylı Uzman Onbaşı Mikail Candan (23) şehit düştü. 8 aylık Uzman Onbaşı Mikail Candan'ın acı haberi Aksaray'ın merkeze bağlı Bağlıkaya beldesinde oturan ailesine ulaştı. Çiftçi Raşit Candan ile Ümüş Candan'a oğullarının şehit olduğu haberini yetkililer verdi. Haberi alan belde sakinleri ve yakınları, taziye için Türk bayrağı asılan eve gelmeye başladı. Baba Raşit Candan'ın, bekar olan oğluyla en son dün telefonla görüştüğü öğrenildi. Şehit Mikail Candan'ın cenazesi saat 14.30'da Hatay'dan uçakla Nevşehir'e, buradan da cenaze aracıyla Aksaray'a getirildi. İlk olarak Bağlıkaya beldesinde baba evine getirilen şehidin cenazesi daha sonra Bağlıkaya beldesinde bulunan Yeni Camiye getirildi. Şehidin cenazesi, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından belde mezarlığında defnedildi. Cenaze namazına, Aksaray Valisi Ali Mantı, milletvekilleri, Belediye Başkanı Evren Dinçer, Kara Kuvvetleri Lojistik Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Sinan Eren, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fuat Anık, Emniyet Müdürü Ali Karabağ, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

(Yasin Can/İHA)

Kaynak: İHA