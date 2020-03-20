Aksaraylı saz sanatçısı evden çıkmayanlar için balkondan moral konseri veriyor
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Aksaray, Güncel

Aksaraylı saz sanatçısı evden çıkmayanlar için balkondan moral konseri veriyor

Aksaray'da saz sanatçısı Recep Öztürk, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlem alarak evlerinden çıkmayan mahalleliye, evinin balkonunda konser veriyor.

20.03.2020 15:52 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:58
Aksaraylı saz sanatçısı evden çıkmayanlar için balkondan moral konseri veriyor

Aksaray'da saz sanatçısı Recep Öztürk, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlem alarak evlerinden çıkmayan mahalleliye, evinin balkonunda konser veriyor.

Taşpazar Mahallesi'nde oturan Öztürk, günün belirli saatlerinde evinin balkonuna çıkıp oyun havalarından oluşan konser vererek, komşularının moralini yüksek tutuyor.

Öztürk, kendi yazdığı, "Ah korona" türküsü başta olmak üzere, "Hüdayda, Misket, Aşk Aksaray'da Yaşanıyor" gibi türkü ve şarkıları seslendiriyor.

Mahalle sakinleri de evlerinin balkonuna çıkarak, şarkılara eşlik ediyor, cep telefonlarıyla çekim yapıyor.

Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, insanların evlerinde oturduğunu, dışarıya çıkmağını belirterek, şöyle dedi:

"Komşularımız arada hava almak için balkonlarına çıkıyor. Tedbir bizden, takdir Allah'tan. Biz dışarı çıkmıyoruz. Hastalarımıza Allah acil şifalar versin. Kolay bir süreçten geçmiyoruz. Bu durum biz sanatçıları da etkiledi. Birkaç düğünümüz vardı iptal oldu. Olsun, önemli değil ilk öncelik halkımızın sağlığı. Sağlık her şeyden önce gelir. Günün belirli saatlerinde balkondan yöresel müziklerimizden ve kendi şarkımızlardan olan müzikleri çalıyoruz. Her şey halkımızın moralini yüksek tutmak için. Komşularımız da bizlere eşlik ediyor sağ olsunlar. Hepsinden Allah razı olsun."

Mahalleli Hamdi Toksan da evde kendilerini karantinaya aldıklarını, manava meyve almaya çıktığında ve saz sesini duyduğunu ifade etti.

Oyun havası müziklerini dinlediğini belirten Toksan, "Mutlu oldum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tavsiyelerine uyarak evlerimizden çıkmıyoruz. Recep ağabeyimiz evinin balkonundan sağ olsun konser veriyor, bizleri neşelendiriyor. Biz de dinledik çok iyi geldi. Bir an için olsun virüs illetini unuttuk. İnşallah bu süreci kısa zamanda atlatacağız." diye konuştu.

Mahalleli Süleyman Uğur ise kendisinin de mahallede iş yerinin olduğunu, müzik sesini duyunca dışarı çıktığını ve bunun kendisine çok güzel bir moral olduğunu anlattı.

Aksaraylı saz sanatçısı evden çıkmayanlar için balkondan moral konseri veriyor

Kaynak: AA

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Aksaraylı saz sanatçısı evden çıkmayanlar için balkondan moral konseri veriyor

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