Aksaraylı "Orhan Baba"Nın Sazlarına Yurt Dışından İlgi

TURAN KAZAK/OĞUZHAN DEMİRAY - Aksaray'da 29 yaşındaki bağlama ustası Orhan Koç, 17 metrekarelik atölyesinde gürgen, ardıç ve dut ağacından yaptığı sazları, sipariş üzerine yurt dışına da gönderiyor.



Henüz 6 yaşındayken tanıştığı ve "En büyük tutkum" dediği sazı o günden beri elinden bırakmayan Koç, çevresindekiler tarafından "Orhan Baba" diye çağrılıyor.



Evinde kendi çabasıyla önce saz tamirini, sonrasında imalatını yapmaya başlayan Koç'un, 6 yıl önce kurduğu atölyesinde ürettiği bağlamalar, yurt içi ve dışından yoğun talep görüyor.



Yurt dışındaki siparişleri telefon ve internet aracılığıyla alan Koç, zevk ve isteğe göre hazırladığı el emeği bağlamaları kargoyla müşterilerine gönderiyor.



Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bağlama ustalığının Allah'ın verdiği bir yetenek olduğunu söyledi.



Bağlama çalmaya ve yapmaya küçüklüğünden beri merakının bulunduğunu anlatan Koç, bağlama yapmanın kolay olmadığını, sabır ve emek istediğini vurguladı.



Bu işin ince işçilik gerektirdiğini dile getiren Koç, şöyle devam etti:



"İş, milim hatayı kabul etmez. 3 günde çıkardığım sazlar da 1 ayda, hatta 9 ayda yaptığım sazlar da var. Sazlar tamamen el işçiliği. Bu da sazın kaliteli olmasındaki en büyük etken. Bağlama yaparken dut ve ardıç, saplarında ise ak gürgen, kelebek, kırmızı gürgen, gül gibi ağaçlar kullanıyorum. İşçiliğimi çok beğeniyorlar. Kendim saz çaldığım için çalanın da dilinden anladığımdan insanları memnun edebiliyorum."



Genellikle sipariş üzerine çalıştığını belirten Koç, "Türkiye'nin 81 iline bağlama gönderiyorum. Yurt dışından da Almanya, Belçika, Fransa, Avusturya, ABD'den müşterilerim var. Sazda insanlar genellikle İç Anadolu'nun kalbi Aksaray'ı tercih ediyor." diye konuştu.



Müzisyen Levent Öten ise 6 yıldır bağlamalarını Koç'a yaptırdığını kaydederek, "Profesyonel müzisyenler olarak hazır bağlamaları kullanamıyoruz. O nedenle burası müzisyenler için bulunmaz nimet. Buraya gelerek kendimize özel bağlamalar yaptırıyoruz." ifadelerini kullandı.