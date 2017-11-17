Aksaray Valisi Pekmez'in Eşinden Vatandaşlara Ziyaret

Vali Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez, Eren ve Bilir ailelerini ziyaret etti.



Pekmez, beraberinde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü İsrafil Aktürk, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Şenol Mutlu ile ziyaret ettiği ailelerle görüştü.



Ailelerin ihtiyaçları olup olmadığını soran Pekmez, iki ailenin zor şartlarına rağmen 4 çocuklarının üniversite eğitimlerini almaları için büyük özveri gösterdiklerini belirterek, bunun takdire şayan olduğunu kaydetti.



Devletin, sosyal devlet olma gereğini en iyi şekilde yaptığını ifade eden Pekmez, maddi imkanları kısıtlı olan ailelerin öğrenim gören çocuklarına, gerekli desteklerin sağlandığını söyledi.