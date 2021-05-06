Aksaray Valisi Aydoğdu zimem defteri geleneğiyle vatandaşların borçlarını kapattı
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Aksaray Valisi Aydoğdu zimem defteri geleneğiyle vatandaşların borçlarını kapattı

Aksaray Valisi Aydoğdu zimem defteri geleneğiyle vatandaşların borçlarını kapattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Aksaray Valiliği, Osmanlı'dan gelen zimem defteri geleneğiyle yardıma muhtaç vatandaşların bakkallara olan borçlarını kapattı.

Aksaray Valiliği, Osmanlı'dan gelen zimem defteri geleneğiyle yardıma muhtaç vatandaşların bakkallara olan borçlarını kapattı.

Aksaray Valiliği öncülüğünde 48 mahallede Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından desteklenen vatandaşların mahalle bakkallarına olan veresiye borçları ödendi. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Aksaray'da güzellik ve iyiliklerin örnek olacak şekilde büyüyerek çoğaldığını söyledi. Daha önce Covid-19 salgın tedbirleri kapsamında tam kapanmadan etkilenen yerel üreticilere destek olmak için ulusal ve yerel marketlerin günlük üretim ve satış yapan üreticilerin ellerindeki ürünlerini satın alacağını açıkladıklarını, örnek ve önemli bir dayanışma örneğini Aksaray olarak gösterdiklerini aktaran Vali Aydoğdu, yine çok anlamlı bir iyilik hareketini daha kentte hayata geçirdiklerini söyledi.

15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda gazetecilere açıklamada bulunan Vali Aydoğdu, vali yardımcıları ve birim amirleri ile merkezde bulunan 48 mahallede SYDV tarafından desteklenen vatandaşların borçlarının ödemek için hep birlikte eş zamanlı bakkalları ziyaret edeceklerini belirterek, "Aksaray yine güzel bir hayırseverlik örneği gösteriyor. Aksaray merkezde bizim 48 mahallemiz var. Bu mahallelerimizde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na kayıtlı alışveriş yapan veresiye defterine borç yazdıran insanlarımız var. Bugün bütün birim amirlerimizle bu bakkallarımıza gideceğiz. Orada veresiye olarak alışveriş yapan SYDV tarafından desteklenen vatandaşlarımızın borçlarını Ramazan ayında valilik olarak kapatacağız "dedi.

"Bizi biz yapan değerlerimizi unutmamalıyız"

Vali Aydoğdu açıklamasında, "Bu zor günlerde bu farkındalıkları yapmamız bizi biz yapan değerleri unutmamamız gerekiyor. Küçük küçük iyilikler, güzellikler yaparak bir sinerji halinde bunun her tarafa dalga dalga yayılmasını amaçlıyoruz" diye konuştu.

Vali Aydoğdu ve birim amirleri, daha sonra araçlarla ayrılarak mahalle bakkallarını ziyaret etti. Bakkalların veresiye defterlerini kontrol eden Vali Hamza Aydoğdu, veresiye defterlerindeki borçları ödeyerek, bakkal sahiplerine zor dönemlerinde vatandaşlara gösterdikleri iyi niyetleri nedeniyle teşekkür etti. İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç ve tüm daire müdürleri mahallelere dağılarak defter borçlarını kapattı. - AKSARAY

Aksaray Valisi Aydoğdu zimem defteri geleneğiyle vatandaşların borçlarını kapattı
Aksaray Valisi Aydoğdu zimem defteri geleneğiyle vatandaşların borçlarını kapattı
Aksaray Valisi Aydoğdu zimem defteri geleneğiyle vatandaşların borçlarını kapattı
Aksaray Valisi Aydoğdu zimem defteri geleneğiyle vatandaşların borçlarını kapattı
Aksaray Valisi Aydoğdu zimem defteri geleneğiyle vatandaşların borçlarını kapattı
Aksaray Valisi Aydoğdu zimem defteri geleneğiyle vatandaşların borçlarını kapattı
Aksaray Valisi Aydoğdu zimem defteri geleneğiyle vatandaşların borçlarını kapattı
Aksaray Valisi Aydoğdu zimem defteri geleneğiyle vatandaşların borçlarını kapattı
Aksaray Valisi Aydoğdu zimem defteri geleneğiyle vatandaşların borçlarını kapattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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