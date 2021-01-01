Aksaray Valisi Aydoğdu yeni yıla güvenlik güçleri ile girdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Aksaray Valisi Aydoğdu yeni yıla güvenlik güçleri ile girdi

01.01.2021 02:23 | Son Güncelleme: 01.01.2021 02:26
Aksaray Valisi Aydoğdu yeni yıla güvenlik güçleri ile girdi

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, trafik denetim ve uygulama noktalarını ziyaret ederek, yeni yıla polis ve jandarma ekipleriyle girdi.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, trafik denetim ve uygulama noktalarını ziyaret ederek, yeni yıla polis ve jandarma ekipleriyle girdi.

Vali Aydoğdu, Aksaray-Adana karayolu üzerindeki polis uygulama noktasını Belediye Başkanı Evren Dinçer, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Jandarma Komutanı Albay Halil Murat Bilgiç ile birlikte ziyaret etti.

Polislerle bir süre sohbet eden Vali Aydoğdu, yeni yıl dileklerine dair mesajını emniyet ve jandarma telsizlerinden güvenlik güçleri ile paylaştı.

Kent merkezindeki polis ekipleri ile ilçe jandarma karakollarına telsizle bağlanan Aydoğdu, "İyi ki varsınız, iyi ki hayatımızdasınız. Sizlere şükranlarımızı iletiyoruz. Bizler sıcak evlerimizde otururken, çocuklarımızın büyüdüğünü görürken, siz vatan görevinde, insanlarımızın güvenliğini sağlarken çocuklarınızın büyümesini bile göremiyorsunuz. Biz millet olarak, Aksaraylılar olarak size şükranlarımızı iletiyoruz. Allah sizi her türlü beladan musibetten korusun." diye konuştu.

Ziyaret ettiği polis uygulama noktalarında ekiplerin denetim için durdurduğu araçlarda sürücü ve yolcularla da sohbet eden Vali Aydoğdu vatandaşların yeni yılını tebrik ederek hayırlı yolculuklar dileğinde bulundu.

???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Koçak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mehmet Akif Ersoy Adil Karaismailoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Enis Arıkan Demet Akalın Gülben Ergen Eser Yenenler
Spor Ryan Babel Güven Yalçın Sergen Yalçın Arda Kardeşler Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Türk Ocak Yılbaşı Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aksaray Valisi Aydoğdu yeni yıla güvenlik güçleri ile girdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.1.2021 02:33:22. #1.14#
title