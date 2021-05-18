Aksaray Valiliğinden "iki aile arasındaki kız kaçırma kavgasına" ilişkin açıklama Açıklaması
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Aksaray Valiliğinden "iki aile arasındaki kız kaçırma kavgasına" ilişkin açıklama Açıklaması

Aksaray Valiliğinden 'iki aile arasındaki kız kaçırma kavgasına' ilişkin açıklama Açıklaması
Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel

Aksaray Valiliği, dün iki aile arasında yaşanan "kız kaçırma" kavgasına ilişkin, "Jandarma ekipleri kaçırılan 15 yaşındaki D.C'yi kısa sürede buldu.

Aksaray Valiliği, dün iki aile arasında yaşanan "kız kaçırma" kavgasına ilişkin, "Jandarma ekipleri kaçırılan 15 yaşındaki D.C'yi kısa sürede buldu. D.C, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca Aile Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilerek koruma altına alındı." açıklamasında bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Sevinçli köyünde 20 yaşındaki Umut Ç'nin aynı köyde yaşayan 15 yaşındaki D.C'yi kaçırdığı belirtildi.

Ailenin şikayeti üzerine jandarma ekiplerinin inceleme başlattığı ifade edilen açıklamada, "Jandarma ekipleri kaçırılan 15 yaşındaki D.C'yi kısa sürede buldu. D.C, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca Aile Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilerek koruma altına alındı." denildi.

Olayın ardından her iki aile ile görüşen Vali Aydoğdu, yaptığı açıklamada, bir yanlışı diğer bir yanlışla düzeltmenin doğru olmadığını söyledi.

Çocuklara sevgiyle yaklaşılması gerektiğini vurgulayan Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Çocuklar sevgiyi anne ve babanın yanında, ailede almalılar. Olaydan kısa süre sonra güvenlik güçlerimiz kızımızı buldu. Burada önemli olan yapılan hatadan dönmek. Büyükler olarak size ve bizlere düşen yavrumuza sahip çıkmaktır. Olayla ilgili adli süreç devam etmektedir."

İki ailenin büyükleri Vali Hamza Aydoğdu'nun huzurunda birbirlerine sarılarak, husumete gerek olmadığını, yaşanan olayın çözüme kavuşmasından dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Leyla ve Baba Şakir C. çifti, kızlarına kavuştukları için çok sevindiklerini dile getirdi.

Vali Aydoğdu'nun, kızının bulunacağını, konunun yakın takipçisi olacağını söylediğini ifade eden anne Leyla C, "Valimden Allah razı olsun, beni çocuğuma kavuşturdu." dedi.

Kızına sağ salim kavuştuğunu belirten baba Şakir C. ise "Devletimizden Allah razı olsun. Valimiz ve devlet büyüklerimiz koşturdu, kızıma kavuştum." dedi.

Sevinçli köyü muhtarı Nurettin Şener ise bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Yaşanan olayın hemen ardından durumun güvenlik güçlerine bildirildiğini ve yapılan araştırma sonunda D.C'nin bulunarak jandarma ekiplerine teslim edildiğini aktaran Şener, "Sevinçli köyümüzde olumsuz bir olay olmuştu. Valimizin araya girmesiyle kızımızı bularak aileye teslim ettik. İşi tatlıya bağladık. Aile ile herhangi bir sorunumuz kalmadı. Şu anda barış sağlandı. Sayın Valimize çok teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

Olay

Merkeze bağlı Sevinçli köyünde yaşayan iki aile arasında dün "kız kaçırma" meselesi yüzünden tartışma çıkmış, taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüşen olayda 4 kişi yaralanmış, 2 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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