Aksaray Üniversitesi'ne 127 bin avro hibe desteği
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Aksaray Üniversitesi'ne 127 bin avro hibe desteği

Türkiye Ulusal Ajansı'nın 2020 Erasmus+ KA107 Projelerini değerlendirme sonuçları kapsamında 10 ülkeyle öğrenci ve personel değişimine hak kazanan Aksaray Üniversitesine (ASÜ), 127 bin avro hibe desteği sağlanacağı belirtildi.

Aksaray Üniversitesi'ne 127 bin avro hibe desteği
07.08.2020 13:23 | Son Güncelleme: 07.08.2020 14:14

Türkiye Ulusal Ajansı'nın 2020 Erasmus+ KA107 Projelerini değerlendirme sonuçları kapsamında 10 ülkeyle öğrenci ve personel değişimine hak kazanan Aksaray Üniversitesine (ASÜ), 127 bin avro hibe desteği sağlanacağı belirtildi.

ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, ilgili programla yükseköğretim öğrenci ve personeline diğer bir ülkede öğrenme ya da mesleki deneyim edinme imkanı sunulduğunu söyledi.

Prof.Dr. Şahin, "Bu faaliyetin temel amacı yükseköğretim öğrencilerinin kişisel gelişimlerini ve istihdam edilebilirliklerini geliştirmek, yükseköğretim kurumlarında çalışan personelin mesleki gelişimini desteklemek ve yükseköğretim kurumlarının kapasitelerini ve uluslararası boyutunu arttırmaktır. Üniversitemiz kendisi ile aynı dönemde kurulan üniversiteler arasında, en çok projesi desteklenen ikinci üniversite olmuştur. Bu kapsamda ASÜ, Tunus, Cezayir, Ürdün, Fas, Arnavutluk, Kosova, Bosna Hersek, Uganda, Etiyopya ve Ukrayna ülkeleriyle öğrenci, personel ve öğretim üyesi değişim hakkı ve 127 bin avro hibe desteği kazanmıştır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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