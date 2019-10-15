Aksaray-tır, yaya geçidinde simitçiye çarptı

15.10.2019 11:21

AKSARAY-TIR, yaya geçidinde simitçiye çarptı

Aksaray'da elindeki tepsiyle seyyar olarak simit satan Alican Kılıç (45), yaya geçidinde yolun karşısına geçmek isterken TIR'ın çarpması sonucu yaralandı. Sağ bacağı dizinin üstünden kopan Kılıç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Yeni Sanayi Mahallesi girişinde meydana geldi. Elindeki tepsiyle sanayi sitesinde simit satan Alican Kılıç, yaya geçidinde yolun karşısına geçmek istediği sırada Mustafa Solmaz (24) yönetimindeki 31 SM 190 tahta yüklü TIR, çarptı. Çarpmanın şiddetiyle TIR'ın altında kalan ve sağ bacağı dizinin üstünden kopan Kılıç, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kılıç'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Sürücü Solmaz da gözaltına alındı.

Kaynak: DHA