Aksaray lastik kontrolü yapan tır sürücüsüne kamyonet çarptı

24.10.2019 15:52

Lastik kontrolü yapan TIR sürücüsüne kamyonet çarptı

Aksaray'da ses gelen lastiği kontrol etmek için aşağıya inen TIR sürücüsü Mehmet Ölmez (62) kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, saat 13,30 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi organize sanayi yolunda meydana geldi. AJ 158 plakalı Tır'ı ile seyir halinde olan Mehmet Ölmez, lastiğinden ses gelmesi üzerine kontrol etmek için aşağıya indi. Tekerleri kontrol eden Ölmez'e, arkadan gelen Bayram Ali Yıldız (55) idaresindreki 68 DA 944 plakalı tuğla yüklü kamyonet çarptı. Kazada ağır yaralanan Mehmet Ölmez, olay yerine gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ölmez'in hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: DHA