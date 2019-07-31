AKSARAY Kaza yapan arkadaşına yardıma koştu, elektrik akımına kapıldı

Kaza yapan arkadaşına yardıma koştu, elektrik akımına kapıldı

Aksaray'da otomobiliyle elektrik hattı direğine çarpan arkadaşı İsmail Duman'a (60) yardıma koşan Osman Yılmaz (67), kopup yere düşen elektrik kablosuna basması sonucu akıma kapıldı. Yılmaz ve Duman, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olay, bugün saat 13.30 sıralarında Ihlara - Yenipınar köyü yolunda meydana geldi. Arıcılık yapan Osman Yılmaz ve İsmail Duman, bal hasadı yapmak için arı kovanlarının bulunduğu araziye gitti. Hasat yaptıkları sırada Duman aniden fenalaştı. Duman, yakındaki sağlık ocağına gitmek için yönetimindeki 68 KT 941 plakalı otomobille yola çıktı. Yaklaşık 100 metre ilerledikten sonra direksiyon kontrolünü yitirince araç, yolun kenarındaki elektrik hattı direğine çarptı.

Arkadaşının kaza yaptığını gören Yılmaz, 112 Acil Servisi arayıp, yardım istedi. Ardından da koşarak kaza yerine gidip, arkadaşına yardım istedi. Yılmaz, otomobilin direğe çarpmasıyla kopan kabloya basması sonucu akıma kapıldı. Vücudunda yanıklar oluşan Yılmaz ile kaza sonucu yaralanan Duman, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Yılmaz'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kaynak: DHA