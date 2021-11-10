AKSARAY (İHA) - Aksaray'da yüksek kesimlere mevsimin ilk karı düştü

"Yağan karla tekrar mahsullerimizin yeşereceğine umut oldu"

AKSARAY - Aksaray'ın Güzelyurt ilçe merkezinde ve yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü.

Havaların soğuması ve kış mevsiminin kendini hissettirmesiyle birlikte Aksaray'da yüksek kesimlere mevsimin ilk karı düştü. Güzelyurt ilçe merkezi, Akyamaç Mahallesi ve ilçeye bağlı Sivrihisar köyü beyaza büründü. Kar yağışının devam ettiği yüksek kesimlerde ve ilçe merkezinde de kar tutmaya başladı.

Kar yağışının üreticilere umut olduğunu belirten Muhammet Ata (28), "Kar uzun zamandır yağmıyordu, kurak geçiyordu. Şu yağan karla tekrar mahsullerimizin yeşereceğine bir umut oldu. Sürümlerimiz halen devam ediyor. Ekimlerimizi gerçekleştireceğimizi ümit ediyorum. İnşallah devamı da gelir" ifadelerini kullandı.

İlçe halkından Mustafa Balkış ise, "İç Anadolu bölgesinde maşallah 2 yıldır gelmeyen kar bu sene erken geldi. Çiftçilerimizin yüzü güldü" dedi.