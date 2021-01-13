Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı
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Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

13.01.2021 19:03 | Son Güncelleme: 13.01.2021 19:10

Aksaray'da yolcu otobüsünün kamyonete arkadan çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Aksaray'da yolcu otobüsünün kamyonete arkadan çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Osmaniye'den Ankara'ya giden Kürşat Mikail Çakır (54) yönetimindeki 01 EUS 07 plakalı yolcu otobüsü, Aksaray-Adana kara yolunun 35. kilometresinde Uğur Acar'ın (32) kullandığı 51 ABK 487 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Kaza ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan iki sürücü ile 3 yolcu, 112 Acil Servis ekiplerince, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yolculardan Ahmet Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, kar yağışlı havada öndeki kamyonete çarptıklarını söyledi.

Otobüsün kamyonete çarptıktan sonra kaydığını belirten Kara, "Allah'a şükür pek sıkıntılı bir durum yok. Birkaç yaralımız var. Sürücümüz ağırdı. Birkaç yolcunun burnunda yaralanma var." diye konuştu.

Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı
Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı
Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı
Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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