Aksaray'da "Yılın çalışanı" ve "Yılın yöneticisi" seçildi
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Aksaray'da "Yılın çalışanı" ve "Yılın yöneticisi" seçildi

Aksaray'da 'Yılın çalışanı' ve 'Yılın yöneticisi' seçildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Aksaray'da valilik tarafından organize edilen programla kurumlarda görev yapan çalışanlar arasından yapılan değerlendirme sonucunda 10 kurumun yöneticisi ve çalışanı "Yılın çalışanı" ve "Yılın Yöneticisi" olarak seçildi.

Aksaray'da valilik tarafından organize edilen programla kurumlarda görev yapan çalışanlar arasından yapılan değerlendirme sonucunda 10 kurumun yöneticisi ve çalışanı "Yılın çalışanı" ve "Yılın Yöneticisi" olarak seçildi.

Aksaray Valiliği kurumlar arasındaki çalışmaları değerlendirmek, kamu personelinin çalışmalarını daha verimli, daha özveriyle yapılması, çalışanların toplum gözündeki algısını yükseltmek, moral ve motivasyonlarını yükseltmek, birlik ve beraberliğini pekiştirmesini sağlamak amacıyla "Aksaray yılın çalışanı ve yılın yöneticisi" programı düzenledi. Program kapsamında tüm resmi kurum ve kuruluşlarca çalışan personeller valilik heyeti ve daire müdürleri tarafından değerlendirmeden geçirilerek seçim yönergesi ve kriterler uyarınca komisyon tarafından değerlendirilen 10 yönetici ve çalışana ödül verildi. Kültür Merkezinde gerçekleştirilen ödül töreninde Aksaray Valisi Aydoğdu personellere ödüllerini takdim ederken, gördüğü tedaviden dolayı programa katılamayan Jandarma Komutanı Albay Halil Murat Bilgiç'i törende görüntülü arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. - AKSARAY

Aksaray'da 'Yılın çalışanı' ve 'Yılın yöneticisi' seçildi
Aksaray'da 'Yılın çalışanı' ve 'Yılın yöneticisi' seçildi
Aksaray'da 'Yılın çalışanı' ve 'Yılın yöneticisi' seçildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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