Aksaray'da yaşlı çift kafalarından vurulmuş halde evlerinde ölü bulundu
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Aksaray'da yaşlı çift kafalarından vurulmuş halde evlerinde ölü bulundu

13.03.2021 08:42 | Son Güncelleme: 13.03.2021 09:11

Aksaray'da, silah sesi duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, Cennet Alptekin (60) ve eşi Ekrem Alptekin'i (61) av tüfeğiyle vurulmuş halde evlerinde ölü olarak buldu. Ekipler tarafından yapılan ilk incelemelerin ardından Ekrem Alptekin psikolojik sorunlar yaşadığı tespit edilirken, şahsın önce eşi Cennet Alptekin'i tüfekle vurarak öldürdüğü, sonra da aynı tüfekle kafasına ateş ederek intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Aksaray'da Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5202 sokakta bulunan müstakil bir evde meydana gelen olayda, komşuları Ekrem Alptekin (61), eşi Cennet Alptekin'in (60) oturduğu müstakil evden evinden silah sesleri duyan mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi.

TÜFEKLE VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Olay yerine gelen ekipler kapıyı açamayınca olay yerine çağırılan Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kapıyı kırarak içeriye girdi. Polis ve sağlık ekipleri Ekrem ve eşi Cennet Alptekin'in başlarından tüfekle vurulmuş halde odada buldu. 112 Acil Yardım ekiplerinin müdahale ettiği yaşlı çiftin öldüğü belirlenirken polis ekipleri evin içine ve bölgesini şeritle kontrol altına aldı. Ardından olay yerine takviye polis ekipleri geldi. Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri olay yerinde geniş çaplı incelemeler yaparken, Cumhuriyet Savcısı da olay yerinde incelemelerde bulundu.

Aksaray'da yaşlı çift kafalarından vurulmuş halde evlerinde ölü bulundu

ÖNCE EŞİNİ SONRA KENDİSİNİ VURMUŞ

Yapılan incelemelerin ardından yaşlı çiftin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Yapılan ilk incelemelerin ardından Ekrem Alptekin psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilirken, şahsın önce eşi Cennet Alptekin'i tüfekle vurarak öldürdüğü, sonra da aynı tüfekle kafasına ateş ederek intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili başlatılan geniş kapsamlı soruşturma sürüyor.

Aksaray'da yaşlı çift kafalarından vurulmuş halde evlerinde ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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