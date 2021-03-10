Aksaray'da Vali Hamza Aydoğdu ile kız öğrenciler arasındaki "Müslüm Gürses" diyaloğu gülümsetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Aksaray'da Vali Hamza Aydoğdu ile kız öğrenciler arasındaki "Müslüm Gürses" diyaloğu gülümsetti

10.03.2021 10:33 | Son Güncelleme: 10.03.2021 10:33
Aksaray'da Vali Hamza Aydoğdu ile kız öğrenciler arasındaki

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'nun, kent merkezinde Kovid-19 tedbirleri denetiminde bulunduğu sırada karşılaştığı liseli kız öğrencilerle "Müslüm Gürses" diyaloğu, renkli görüntüler oluşturdu.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'nun, kent merkezinde Kovid-19 tedbirleri denetiminde bulunduğu sırada karşılaştığı liseli kız öğrencilerle "Müslüm Gürses" diyaloğu, renkli görüntüler oluşturdu.

Aydoğdu, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında valiliklere gönderdiği "Dinamik Denetim Süreci" genelgesi doğrultusunda, kent merkezindeki denetimlere katıldı.

Eski Sanayi Caddesi'nde kurallara uyulup uyulmadığını kontrol eden Vali Aydoğdu, karşılaştığı kız öğrencilerle, yüz yüze sınavlar, pandemi ve gençlik üzerine sohbet etti.

"Müslüm Gürses" cevabı gülümsetti

Aydoğdu'nun dinledikleri müzik türünü sorduğu liseli öğrenciler "Karışık dinliyoruz" cevabı verdi. Bunun üzerine Vali Aydoğdu, "Ortaya karışık ızgara yani." diye karşılık verdi.

Bir kız öğrencinin "Bazen dertli olunca Müslüm diyoruz." demesi üzerine gülümseyen Vali Aydoğdu öğrencilere "Gerçekten Müslüm Gürses'i dinliyor musunuz?" diye sordu.

Gülüşmelerin ardından öğrencilerin "Dinlemez miyiz?", "Müslüm dinlenmez mi?" ve "Hangimiz sevmedik?" cevapları vermesi üzerine Aydoğdu, "Müslüm Gürses biraz daha bizim dönemimizin. Genellikle hikayesi olan insanlar onu dinler. Şimdiki gençler pop, rap dinliyor da onun için sordum." dedi.

Öğrenciler, eskinin şarkılarındaki anlam ve sözlerinin yeni dönem şarkılarından daha iyi olduğunu, o nedenle Müslüm Gürses gibi usta sanatçıları da dinlediklerini belirtti.

Vali Aydoğdu, pandemi tedbir ve kurallarına uydukları için tebrik ettiği, ardından da özçekim yaptığı öğrencilere, "Beni etiketleyin sizi rt yapayım" dedi.

Aydoğdu, "Hayatınızda başarılar diliyorum." diyerek öğrencilerle vedalaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Koçak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Fahrettin Koca Süleyman Soylu Necmettin Erbakan
Magazin Alişan Cem Yılmaz Pelin Öztekin Rasim Öztekin
Spor Mustafa Er Erol Bulut Abdullah Avcı Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Suriye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aksaray'da Vali Hamza Aydoğdu ile kız öğrenciler arasındaki "Müslüm Gürses" diyaloğu gülümsetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 10:36:34. #1.15#
title