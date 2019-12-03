Aksaray'da trafik kazası: 3 yaralı
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Aksaray'da trafik kazası: 3 yaralı

Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

03.12.2019 10:10 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:10
Aksaray'da trafik kazası: 3 yaralı

'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Lütfü (20) kontrolündeki 68 AAJ 102 plakalı otomobil, Aksaray-Nevşehir kara yolu Ihlara Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi.

Kazada sürücü Kurt ile otomobildeki Mahmut Sevinç (23) ve Seyfettin Kurt (19) yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Sevinç'in durumumun ağır olduğu belirtildi.

Kaynak: AA
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