Aksaray'da trafik kazası: 3 yaralı
Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Lütfü Can Kurt (20) kontrolündeki 68 AAJ 102 plakalı otomobil, Aksaray-Nevşehir kara yolu Ihlara Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi.
Kazada sürücü Kurt ile otomobildeki Mahmut Sevinç (23) ve Seyfettin Kurt (19) yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Sevinç'in durumumun ağır olduğu belirtildi.