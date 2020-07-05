Aksaray'da trafik kazası: 1 ölü
Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde takla atan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
05.07.2020 16:20 | Son Güncelleme: 05.07.2020 16:25
Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde takla atan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, ilçeden Aksaray istikametine gelen Adem Kılıç (26) idaresindeki 42 EJR 77 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole takla attı. Kazada araçtan dışarı fırlayan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Haber verilmesi üzerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY
Kaynak: İHA