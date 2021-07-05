AKSARAY'DA TAKSİ, TRAKTÖR RÖMORKUNA ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
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AKSARAY'DA TAKSİ, TRAKTÖR RÖMORKUNA ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AKSARAY'da, arpa yüklü traktörün römorkuna çarpan taksideki İsmail Ünal (51) yaşamını yitirdi, Serdar Ekici (39) ve sürücü Selahattin Çeviren (65) ise yaralandı.

AKSARAY'da, arpa yüklü traktörün römorkuna çarpan taksideki İsmail Ünal (51) yaşamını yitirdi, Serdar Ekici (39) ve sürücü Selahattin Çeviren (65) ise yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında, Aksaray- Ortaköy yolu Nurgüz köyü yakınlarında meydana geldi. Selahattin Çeviren yönetimindeki 68 T 2008 plakalı taksi, Ahmet Akdemir'in (58) kullandığı 68 DY 014 plakalı arpa yüklü traktörün römorkuna arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen taksinin sürücüsü Çeviren ile yolcular İsmail Ünal ve Serdar Ekici yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekibi, 3 yaralıyı ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan İsmail Ünal, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Hayati tehlikesi devam eden Serdar Ekici de ilk müdahalenin ardından ambulansla Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

AKSARAY'DA TAKSİ, TRAKTÖR RÖMORKUNA ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
AKSARAY'DA TAKSİ, TRAKTÖR RÖMORKUNA ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
AKSARAY'DA TAKSİ, TRAKTÖR RÖMORKUNA ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
AKSARAY'DA TAKSİ, TRAKTÖR RÖMORKUNA ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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