Sobanın içine gizlenmiş uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sobanın içine gizlenmiş uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu

AA / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde sobanın içine gizlenmiş 565 gram esrar ele geçirildi.

AKSARAY (AA) - Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde sobanın içine gizlenmiş 565 gram esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yaprakhisar köyünde ikamet eden L.K'nin uyuşturucu imal edip ticaretini yaptığı bilgisine ulaştı.

İkametteki aramada, narkotik köpeği "Kaput"un tepki vermesi üzerine sobanın içerisine gizlenmiş 565 gram esrar ele geçirildi, L.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Sobanın içine gizlenmiş uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu

Sobanın içine gizlenmiş uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu

Sobanın içine gizlenmiş uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu

Sobanın içine gizlenmiş uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu

AA / Zekeriya Karadavut - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title