Aksaray'da proje ve yatırımları değerlendirme toplantısı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da proje ve yatırımlar değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Vali Hamza Aydoğdu, Aksaray Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, birlik, beraberlik ve samimiyetle Aksaray'ın potansiyelinin daha iyi değerlendirilmesi için yeni projeler hazırladıklarını söyledi.

Türkiye'de ilk kez bir ilde 3 ilçeye organize sanayi bölgesinin açıldığını belirten Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Dünya artık çok farklı bir yöne gidiyor. Bu anlamda Aksaray'da bir sinerji oluştu. Bunu kesinlikle iyi bilmemiz gerekiyor. Bir yerde başarı varsa burada kesinlikle bir ekip başarısı vardır. Onun için biz birbirimizi tamamlayan unsurlarız. Bunu beraber devam ettirmemiz gerekiyor. Aksaray her alan da gösterdiği el birliği gönül birliği içerisinde bu şehir için çalışmaya devam edeceğiz."

Toplantıya Aydoğdu'nun yanı sıra vali yardımcıları, kaymakamlar, ilçe ve belde belediye başkanları, birim amirleri ve muhtarlar katıldı.