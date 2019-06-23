Aksaray'da otomobil devrildi: 3 ölü
Aksaray'da otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Aksaray'da otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Kemal Bozok (58) idaresindeki 09 KA 680 plakalı otomobil, Aksaray-Konya kara yolu Sultanhanı ilçesi yakınlarında refüje çarparak devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki Emine Bozok (90) olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan Safire İlhan (65) ise kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
Oyunu kullanan Binali Yıldırım'dan ilk açıklama: İstanbulluların verdiği kararın başımızın üzerinde yeri var
Binali Yıldırım'ın "Size gülmek çok yakışıyor" diyen Okan Bayülgen'e verdiği yanıt stüdyoyu kahkahaya boğdu
Son Dakika Haberleri