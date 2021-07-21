Yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarıyla ilgili haberlerimizi derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

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Kurban Bayramı tatilinin ilk beş gününde yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında 21 kişi yaşamını yitirdi, 152 kişi yaralandı.

Kurban Bayramı tatilinin ilk beş gününde yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında 21 kişi yaşamını yitirdi, 152 kişi yaralandı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 9 gün olması kararlaştırılan Kurban Bayramı tatilinin beşinci gününde yurdun çeşitli noktalarında meydana gelen kazalarda 4 kişi öldü, yaralanan 28 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.

Aksaray'da Murtaza Kara (67) yönetimindeki 34 RH 6665 plakalı otomobil, Aksaray-Ankara kara yolunun 55'inci kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje ardından da yol kenarındaki çelik bariyerlere çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle çelik bariyer, otomobilin motor bölümünden girerek arka camından çıktı.

Kazada otomobilde bulunan Özkan (41) ve Ayten Kara (66), olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü, Kübra (29) ve Ali Yaman Kara (3) ile Ayşegül Okutan (26) yaralandı.

Sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde Ufuk Karataşlı'nın kullandığı 46 AAV 454 plakalı ambulans, İşbilir Kavşağı'nda E.D. yönetimindeki 27 Y 6014 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan 4 kişi, hastanelere kaldırıldı. Sağlık çalışanı Ufuk Karataşlı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde M.K. idaresindeki 33 AAJ 987 plakalı motosiklet ile K.E'nin kullandığı 35 KF 8852 plakalı otomobil, D-400 kara yolu Denizciler Mahallesi'nde çarpıştı. Kazada yaralanan M.K. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan eşi F.K'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Balıkesir'de Bandırma-Erdek kara yolunda sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 10 NE 500 plakalı otomobille karşı yönden gelen 45 EM 152 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan 5 kişi yaralandı.

Kütahya'da Niyazi Y'nin kullandığı 43 ABF 597 plakalı hafif ticari araç, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 20'nci kilometresinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü ile eşi Nurcan, kızı Kübra ve oğlu Alaattin Fuat Y, 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden Ş.Y. idaresindeki 54 AES 229 plakalı otomobil, Sarıcalar mevkisinde tali yoldan çıkan E.Ç'nin kullandığı 54 YE 449 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bariyerlere savrulan E.Ç'nin aracı ikiye bölündü. Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 4 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde ise Karasu-Kaynarca kara yolunda U.K. idaresindeki 81 BH 963 plakalı otomobil, Üçoluk Mahallesi mevkisinde H.A'nın kullandığı 54 SE 048 plakalı otomobille çarpıştı. Yaralı sürücüler ile araçlardaki S.A, M.K. ve Y.K, ambulansla Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kurban Bayramı tatilinin ilk dört 17 kişi yaşamını yitirmiş, 124 kişi yaralanmıştı. Böylelikle tatilin ilk beş gününde ölenlerin sayısı 21'e, yaralıların sayısı 152'ye ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin