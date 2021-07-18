Aksaray'da motosikletlere sıkı denetim
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Aksaray'da motosikletlere sıkı denetim

Aksaray'da motosikletlere sıkı denetim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aksaray'da polis ekipleri yaz aylarının vazgeçilmez ulaşım aracı olan motosikletlerin trafikte artması nedeniyle sıkı denetimler yapıyor.

Aksaray'da polis ekipleri yaz aylarının vazgeçilmez ulaşım aracı olan motosikletlerin trafikte artması nedeniyle sıkı denetimler yapıyor.

Aksaray'da trafik yoğunluğunun bulunduğu 6 farklı noktada İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve Asayiş Şubesi ekipleri denetim yaptı. 4 aşamalı başlayan uygulamalarda trafik yoğunluğunun olduğu cadde ve sokaklarda motosiklet sürücülerinin güvenliği için kask takmak başta olmak üzere, tescil, sigorta ve sürücü evrakları denetimi yapılıyor. Polis ekipleri tarafından durdurulan motosikletlerde trafik ekipleri öncelik olarak sürücü evraklarını sorgularken, Asayiş Şubesi ekipleri sürücülere uyarılarda bulunuyor. Sürücü evrakı sorgulanan motosikletlerin sigorta ve tescilleri denetleniyor. Motosiklet sürücüleri yaz aylarında artan trafik yoğunluğunda dikkatli olmaya davet edilirken, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi trafik yoğunluğunun getirebileceği trafik kazaları hakkında uyarılar yapılıyor.

26 motosiklet sürücüsüne 3 bin 744 TL ceza

Kentin 6 farklı noktasında 4 aşamalı sürdürülen uygulama kapsamında kask takmadığı belirlenen 26 motosiklet sürücüsüne uyarılar yapılarak 144'er liradan toplamda 3 bin 744 TL para cezası kesildi. Ceza kesilen motosiklet sürücülerine uyarılarda bulunan Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri trafik yoğunluğunda oluşabilecek trafik kazaları hakkında bilgi vererek dikkatli olmaya davet ettiler. - AKSARAY

Aksaray'da motosikletlere sıkı denetim
Aksaray'da motosikletlere sıkı denetim
Aksaray'da motosikletlere sıkı denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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