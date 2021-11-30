Kum fırtınası trafiği durdurdu, kilometrelerce kuyruk oluştu - Haberler
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Kum fırtınası trafiği durdurdu, kilometrelerce kuyruk oluştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kum fırtınası trafiği durdurdu, kilometrelerce kuyruk oluştu

Aksaray'da Adana karayolunda etkili olan kum fırtınası ulaşım durdururken, maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

AKSARAY (İHA) - Aksaray'da Adana karayolunda etkili olan kum fırtınası ulaşım durdururken, maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Karayolunda yaşananları görüntülemeye çalışan gazeteciler de zor anlar yaşadı.

Aksaray Adana karayolunda etkili olan kum fırtınası sebebiyle polis ekipleri il merkezi çıkışından karayolunu trafiğe kapattı. Kum fırtınası sebebiyle karayolunda adeta göz gözü görmezken, maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Karayolunda yaşananları görüntülemek için kum fırtınasının yoğun olarak yaşandığı Taşpınar mevkisine giden haber ciler de zor anlar yaşadı. İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri Yasin Can kum fırtınası altında zor anlar yaşadıklarını, güçlükle çekim yapmaya çalıştıklarını anlattı. Ulaşımına kapanan karayolunda ise kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

(Yasin Can/ İHA)

Kum fırtınası trafiği durdurdu, kilometrelerce kuyruk oluştu

Kum fırtınası trafiği durdurdu, kilometrelerce kuyruk oluştu

Kum fırtınası trafiği durdurdu, kilometrelerce kuyruk oluştu

Kum fırtınası trafiği durdurdu, kilometrelerce kuyruk oluştu

Kum fırtınası trafiği durdurdu, kilometrelerce kuyruk oluştu

Kum fırtınası trafiği durdurdu, kilometrelerce kuyruk oluştu

Kum fırtınası trafiği durdurdu, kilometrelerce kuyruk oluştu

Kum fırtınası trafiği durdurdu, kilometrelerce kuyruk oluştu

Kum fırtınası trafiği durdurdu, kilometrelerce kuyruk oluştu

Kum fırtınası trafiği durdurdu, kilometrelerce kuyruk oluştu

Kum fırtınası trafiği durdurdu, kilometrelerce kuyruk oluştu

Kum fırtınası trafiği durdurdu, kilometrelerce kuyruk oluştu

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