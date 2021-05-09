Aksaray'da kum fırtınası sonrası hasar tespiti yapılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aksaray'da kum fırtınası sonrası hasar tespiti yapılacak

Aksaray'da kum fırtınası sonrası hasar tespiti yapılacak
Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ - Haberler | Güncel

AKSARAY'da, dün etkili olan kum fırtınasında Ortaköy ilçesindeki caminin minaresi devridi.

AKSARAY'da, dün etkili olan kum fırtınasında Ortaköy ilçesindeki caminin minaresi devridi. Ağaçören ve Sarıyahşi ilçelerinde de bazı ev ve mandıraların çatısı uçtu. AFAD ekipleri bölgede hasar tespit çalışması yapacak.

Aksaray ve ilçelerinde dün saat 17.00 sıralarında rüzgarın etkisiyle kum fırtınası oluştu. Bir anda etkisini gösteren fırtına nedeniyle gökyüzünü toz bulutu kapladı. Görüş mesafesini düşüren fırtına nedeniyle bazı vatandaşlar paniğe kapıldı. Şiddetli rüzgarla Ortaköy ilçesi Çiftevi köyündeki caminin minaresi devrildi. Minarenin parçaları cami içine ve etrafa dağılırken, olayda yaralanan olmadı. Ortaköy, Ağaçören ve Sarıyahşi ilçelerine bağlı köylerde bazı ev ve mandıraların çatıları uçtu, elektrik direkleri de devrildi. AFAD ekiplerinin bölgede hasar tespit çalışması yapması bekleniyor.


Aksaray'da kum fırtınası sonrası hasar tespiti yapılacak
Aksaray'da kum fırtınası sonrası hasar tespiti yapılacak
Aksaray'da kum fırtınası sonrası hasar tespiti yapılacak
Aksaray'da kum fırtınası sonrası hasar tespiti yapılacak
Aksaray'da kum fırtınası sonrası hasar tespiti yapılacak
Aksaray'da kum fırtınası sonrası hasar tespiti yapılacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Donald Trump Aykut Erdoğdu Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Aleyna Tilki Burcu Biricik İbrahim Tatlıses Barış Murat Yağcı
Spor Muslera Cyle Larin Gökhan Töre Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kudüs İsrail
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Aksaray'da kum fırtınası sonrası hasar tespiti yapılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 14:42:20. #1.15#

title