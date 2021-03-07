Aksaray'da kısıtlamada bakkal ve manavlar da kapalı
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Aksaray'da kısıtlamada bakkal ve manavlar da kapalı

07.03.2021 10:32 | Son Güncelleme: 07.03.2021 10:38
Aksaray'da kısıtlamada bakkal ve manavlar da kapalı

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı haritaya göre, çok yüksek riskli il olarak kırmızı kategoride bulunan Aksaray'da, bugün sokağa çıkma kısıtlamasında bakkal ve manavlar da kapatıldı.

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı haritaya göre, çok yüksek riskli il olarak kırmızı kategoride bulunan Aksaray'da, bugün sokağa çıkma kısıtlamasında bakkal ve manavlar da kapatıldı. Tam kapanmanın uygulandığı kentte sadece  süt üreticileri, sütlerin günlük toplanması gerektiği için seyreltilmiş şekilde çıkabilecek.

Kırmızı kategorideki Aksaray'da dün saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması yarın saat 05.00'a kadar devam edecek. Kentte diğer illerden farklı olarak tam kapanma uygulaması yapılıyor.  Bakkal ve manavlar dahil kapatıldı.  Kısıtlamalara uyulurken, polis de kentin farklı noktalarında kontrol noktaları oluşturdu. Sağlık Bakanlığı'nın dün yaptığı açıklamada Aksaray'daki vaka sayısı 123,08'den 140,89'a yükseldi.

Vali Hamza Aydoğdu, hafta içi denetimler sırasında yaptığı açıklamada, "Pazar günü istisnalar da ortadan kaldırılarak sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Hiçbir şekilde, hiçbir vatandaşımız sokağa çıkmayacak. Bakkallar, manavlar, parklar dahil olmak üzere her yer kapalı olacak " dedi. 

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Haber- kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY


Aksaray'da kısıtlamada bakkal ve manavlar da kapalı
Aksaray'da kısıtlamada bakkal ve manavlar da kapalı
Aksaray'da kısıtlamada bakkal ve manavlar da kapalı
Aksaray'da kısıtlamada bakkal ve manavlar da kapalı
Aksaray'da kısıtlamada bakkal ve manavlar da kapalı
Aksaray'da kısıtlamada bakkal ve manavlar da kapalı
Aksaray'da kısıtlamada bakkal ve manavlar da kapalı
Aksaray'da kısıtlamada bakkal ve manavlar da kapalı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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