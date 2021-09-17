Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Haberler
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Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü anne ve oğlu yaralandı.

- Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

AKSARAY - Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü anne ve oğlu yaralandı.

Kaza, Pınar Mahallesi 4001 sokak ve 4003 sokağı birleştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesinden Bahçeli Mahallesi istikametine seyreden Halis G. idaresindeki 42 Y 3788 plakalı Renault marka otomobil Bahçeli Mahallesinden Kılıçarslan Mahallesine seyreden Ayşe P. yönetimindeki 68 EA 767 plakalı Opel marka otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucu Ayşe P. ve araçta yolcu olarak bulunan oğlu Muhammed Sefa P. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılara ilk müdahaleleri gerçekleştirilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı. Yaralı anne ve oğlu yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan anne ve oğlun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Haber: Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Haberler
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