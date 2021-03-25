Aksaray'da hafif ticari araçla kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
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Aksaray'da hafif ticari araçla kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TOSUN - Haberler | 3. Sayfa

Aksaray'da hafif ticari araçla kamyonet çarpıştı: 3 yaralı Aksaray'da hafif ticari araçla kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Aksaray'da hafif ticari araçla kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

AKSARAY - Aksaray'da hafif ticari araçla kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray - Konya Karayolu Eşmekaya Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Aksaray istikametine seyreden Mansur R. idaresindeki 07 BPC 27 plakalı Renault Marka hafif ticari araç kavşakta İsmail K. yönetimindeki 68 ABS 053 plakalı İveco marka kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile hafif ticari araçta bulunan Emine R. (59), Meleknur R. ve Ömer Faruk R. olmak üzere 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi ile olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralıları ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aksaray'da hafif ticari araçla kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
Aksaray'da hafif ticari araçla kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
Aksaray'da hafif ticari araçla kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
Aksaray'da hafif ticari araçla kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
Aksaray'da hafif ticari araçla kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
Aksaray'da hafif ticari araçla kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TOSUN

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