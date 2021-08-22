Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray - Konya karayolu Eşmekaya kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Sedat R. idaresindeki 42 PT 851 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç, Ayhan G. yönetimindeki 68 AAN 568 plakalı Renault marka otomobille çarpıştı. Araçların hurdaya döndüğü kazada sürücüler ve araçlarda yolcu olarak bulunan Gülizar G,, Emine A. ve Halil İbrahim G. yaraladı. Çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Sedat R.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı - AKSARAY

Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Soğuk çay kavgasında öldürülen genç kadının son görüntüleri ortaya çıktı
Soğuk çay kavgasında öldürülen genç kadının son görüntüleri ortaya çıktı
Balıkesir'de feci kaza! Kamyonetle çarpışan otomobildeki anne ve kızı hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
Balıkesir'de feci kaza! Kamyonetle çarpışan otomobildeki anne ve kızı hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Adem Murat Yücel Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Tarkan Düm Tek Tek Serdar Ortaç Armağan Çağlayan
Spor Erol Bulut Burak Elmas Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.8.2021 11:49:09. #1.15#

title