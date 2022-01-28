Çatı çökmesi sonucu 25 küçükbaş ile 2 büyükbaş hayvan telef oldu - Haberler
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Çatı çökmesi sonucu 25 küçükbaş ile 2 büyükbaş hayvan telef oldu

AA, Adem Koçak - Güncel
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Aksaray'da kar nedeniyle çatısı çöken ağıldaki 25 küçükbaş hayvan ile mandıradaki 2 büyükbaş hayvan telef oldu.

AKSARAY (AA) - Aksaray'da kar nedeniyle çatısı çöken ağıldaki 25 küçükbaş hayvan ile mandıradaki 2 büyükbaş hayvan telef oldu.

Merkeze bağlı Karakuyu köyünde Ahmet Kalkan'a ait ağılın çatısı, kar yükünü taşıyamayarak çöktü. Ağıldaki 25 koyun telef oldu.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ve beraberindekiler, koyunları telef olan Kalkan'ı ziyaret ederek, bilgi aldı.

Aydoğdu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin gerekli incelemeleri yaptığını, üreticinin zararını valilik olarak karşılayacaklarını söyledi.

Meteorolojik verilere göre kentte son 20 yılın en yoğun kar yağışının yaşandığını belirten Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Maalesef böyle üzücü vakalar da yaşanıyor. Bizler üreticilerimizin her zaman yanındayız. Yapılan incelemelerin ardından üreticimizin telef olan hayvanlarından dolayı oluşan zararının karşılanmasına yönelik devletimizin imkanları ve hemşehrilerimizin desteği ile kendilerine yardımcı olacağız. Kar yağışı önümüzdeki günlerde de bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızdan tedbirli olmalarını bekliyoruz."

Kalkan ise gece yarısı duydukları gürültü ile dışarı çıktıklarını ifade etti.

170 küçükbaş hayvanın barındığı ağılın çatısının çöktüğünü gördüklerini belirten Kalkan, komşularla birlikte sağ kalan hayvanları dışarı çıkarttıklarını, çoğu gebe 25 küçükbaş hayvanının telef olduğunu anlattı.

Merkeze bağlı Genç Osman köyünde de yoğun kar yağışı nedeniyle Şammas Sertkaya'ya ait mandıranın çatısının çökmesi sonucu 2 büyükbaş hayvan telef oldu.

Çatı çökmesi sonucu 25 küçükbaş ile 2 büyükbaş hayvan telef oldu

Çatı çökmesi sonucu 25 küçükbaş ile 2 büyükbaş hayvan telef oldu

Çatı çökmesi sonucu 25 küçükbaş ile 2 büyükbaş hayvan telef oldu

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Adem Koçak - Güncel

Hamza Aydoğdu, Ahmet Kalkan, Aksaray, kar, Güncel, Haber

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