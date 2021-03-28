Beşinci kattaki evinin balkonundan düşen yaşlı adam öldü
Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel
Aksaray'da balkondan düşen 80 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.
Aksaray'da balkondan düşen 80 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.
Ereğli Kapı Mahallesi'ndeki 8 katlı apartmanın beşinci katında oturan Kaşif Öztürk, balkona çıkıp hava aldığı sırada zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, Öztürk'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Olay yerine gelen yaşlı adamın eşi Sultan Öztürk ve yakınları sinir krizi geçirdi.
Öztürk'ün cansız bedeni, incelemenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut