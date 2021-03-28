Beşinci kattaki evinin balkonundan düşen yaşlı adam öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Beşinci kattaki evinin balkonundan düşen yaşlı adam öldü

Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel

Aksaray'da balkondan düşen 80 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

Aksaray'da balkondan düşen 80 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

Ereğli Kapı Mahallesi'ndeki 8 katlı apartmanın beşinci katında oturan Kaşif Öztürk, balkona çıkıp hava aldığı sırada zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Öztürk'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yerine gelen yaşlı adamın eşi Sultan Öztürk ve yakınları sinir krizi geçirdi.

Öztürk'ün cansız bedeni, incelemenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Beşinci kattaki evinin balkonundan düşen yaşlı adam öldü
Beşinci kattaki evinin balkonundan düşen yaşlı adam öldü
Beşinci kattaki evinin balkonundan düşen yaşlı adam öldü
Beşinci kattaki evinin balkonundan düşen yaşlı adam öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Kandemir Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Jülide Sarıeroğlu
Magazin Bahar Candan Şeyma Subaşı Jason Statham Cemal Can Canseven
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Mesut Bakkal Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kokain
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beşinci kattaki evinin balkonundan düşen yaşlı adam öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2021 16:14:38. #1.14#
title