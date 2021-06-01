Aksaray'da 92 kaçak göçmen yakalandı
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Aksaray'da 92 kaçak göçmen yakalandı

Aksaray'da 92 kaçak göçmen yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aksaray'da jandarmanın düzenlediği operasyonda bir tırda 92 kaçak göçmen yakalanırken, göçmelerin üzerlerinde yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Aksaray'da jandarmanın düzenlediği operasyonda bir tırda 92 kaçak göçmen yakalanırken, göçmelerin üzerlerinde yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılarına yönelik alınan istihbari bilgiler doğrultusunda kaçak göçmenlerin Aksaray'ın Sarıyahşi İlçesi üzerinden tırla geçirileceği bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde plakası ve sürücüsü belirlenen tırı teknik ve fiziksel takibe aldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından jandarma ekipleri, Sarıyahşi ilçesi Boğazköy mevkiinde tıra operasyon düzenledi. Tırın dorsesinde yapılan aramada 92 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerin üzerinde yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, göçmen kaçakçılığı yapan sürücü ise gözaltına alındı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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