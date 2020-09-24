Aksaray'da 4.4 büyüklüğünde deprem
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Aksaray'da 4.4 büyüklüğünde deprem

24.09.2020 04:19 | Son Güncelleme: 24.09.2020 04:29
Aksaray'da 4.4 büyüklüğünde deprem

AKSARAY'da saat 04.01'de Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AKSARAY'da saat 04.01'de Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Baskanligi (AFAD) verilerine göre, saat 04.01'de Aksaray'da Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 2.67 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin merkez üssü kent merkezi olarak belirlendi. Depremin hasara yol açıp açmadığı henüz belirlenemedi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise 4.4 büyüklüğündeki depremin merkez üsssünü Akçakent olarak kaydetti. Kandilli Rasathanesi, depremin derinliği 5 kilometre olarak duyurdu.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ

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