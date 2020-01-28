Aksaray'da 12 kişi koronavirüsüne karşı tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı
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Aksaray'da 12 kişi koronavirüsüne karşı tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı

Kapadokya turu için Sultanhanı ilçesini ziyaret eden Çinli 10 kişilik turist kafilesindeki bir turistin, öksürük şikayetiyle sağlık ocağına başvurmasının ardından, turistlerle birlikte şoför ve rehberin tedbir amaçlı hastanede gözlem altına alındığı açıklandı.

28.01.2020 00:59 | Son Güncelleme: 28.01.2020 00:59
Aksaray'da 12 kişi koronavirüsüne karşı tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı

'da 10'u Çin vatandaşı olmak üzere 12 kişi, koronavirüsüne karşı tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.


Aksaray Valisi Ali Mantı, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün saat 16.15 sıralarında turu kapsamında ilçesine gelen Çinli 10 kişilik turist kafilesindeki bir turistin, öksürük şikayetiyle sağlık ocağına başvurduğunu söyledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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