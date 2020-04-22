AKSARAY Ana sınıfı öğrencisi Yusuf, 23 Nisan Bayramı için evinde hazırlandı Ana sınıfı öğrencisi Yusuf, 23 Nisan Bayramı için evinde hazırlandıAKSARAY'da ana sınıfı öğrencisi Yusuf Ali Arı (6), koronavirüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim yapılması nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evinde kutlamak için hazırlık yaptı.

Ana sınıfı öğrencisi Yusuf, 23 Nisan Bayramı için evinde hazırlandı

AKSARAY'da ana sınıfı öğrencisi Yusuf Ali Arı (6), koronavirüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim yapılması nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evinde kutlamak için hazırlık yaptı.

Emlak Kredi İlkokulu ana sınıfı öğrencisi Yusuf Ali Arı, dedesi İsmet Önal ve teyzesi Elif Önal ile birlikte ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için evlerinin duvarını süsleyerek hazırlık yaptı.

Duvar süsleri için resimler yaptığını belirten Yusuf Ali Arı, "Dedem balon aldı. Onları şişirdik. Bayraklarımızı da duvara astık. Çok güzelce evimizin bir köşesini süsledik. Teyzem de sağ olsun 23 Nisan şiiri ezberletti. Şimdi dedemler ne zaman isterse bende yüksek sesle o şiiri okuyorum." diye konuştu.

Dede İsmet Önal ise 'Covid-19' salgını nedeniyle torunun dışarıya çıkamadığını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayamadığını ifade etti. Kendilerinin de süs eşyaları alarak evin duvarını süslediklerini böylelikle kutlamaya çalışacaklarını anlatan Önal, "Torunumun, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlama hevesi içerisinde kalmasın diyerek duvarı süsledik. Tüm ailecek torunumuz için etkinlik hazırladık. Oda çok sevindi. Hep birlikte duvarı süsledik, balonları şişirdik.."dedi.

Teyze Elif Önal da yeğeni Arı için sınıf ortamında bir çalışma hazırladıklarını ve duvarı güzelce süslediklerini kaydetti.

Kaynak: DHA